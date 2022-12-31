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  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Classic

SCF170/20

Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

Cumlík Philips Avent Classic dokáže uspokojiť potreby vášho drobčeka nepretržite. Ortodontický stlačiteľný cumlík je dostupný v širokej škále farieb a rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.

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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík so štýlovým dizajnom a krištáľovo čistým vzhľadom.

Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

  • Pre to najzákladnejšie pohodlie

  • 0 – 6 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Výrobca roka 2014

  5. Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012