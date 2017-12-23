Tento produkt už nie je dostupný
3 – 6 m
Bez obsahu BPA
Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.
Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.
Na udržiavanie hygieny sterilizovaných cumlíkov na fľaše
4.9
z 5
25
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Asia33
21/12/2015
Polska
Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią
Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/15 Smoczki Freeflow
kakola
07/12/2015
Polska
wygodny, kolorowy smok :)
super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF172/18 Smoczki Freeflow
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.
9 z 10 bábätiek prijíma cumlík Avent od spoločnosti Philips (testované online s pomocou 100 mamičiek, Spojené kráľovstvo, 2012)