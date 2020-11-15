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Všetky rady

  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku
  • Pohodlné cumľanie počas spánku

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventNočný cumlík

SCF176/18

4.1
| (8) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Pohodlné cumľanie počas spánku
Doprajte svojmu dieťatku pohodlie počas spánku vďaka cumlíku Philips Avent Classic Night Time: uško, ktoré žiari v tme uľahčí jeho hľadanie počas noci. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka počas spánku.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Jedinečné uško, ktoré žiari v tme

Pohodlné cumľanie počas spánku

  • S uškom, ktoré žiari v tme

  • 0 – 6 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Žiariace uško nájdete v postieľke jednoduchšie

Žiariace uško nájdete v postieľke jednoduchšie

Vieme, že znova uspať vášho drobčeka je dôležité. S jedinečným uškom, ktoré žiari v tme, nájdete cumlík poľahky aj bez zapínania svetla.*

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Naše cumlíky obľubuje 9 z 10 bábätiek*

Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.1

z 5

8

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

3
2

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Výhody

Forma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Éjszakai játszócumi

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF176/18 Нічна пустушка

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Ušká, ktoré žiaria v tme, vystavte pred použitím svetlu.

  2. Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012

  3. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  4. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  5. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  6. Výrobca roka 2014