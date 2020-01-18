Tento produkt už nie je dostupný
Pre to najzákladnejšie pohodlie
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
Náš bezpečnostný krúžok vám umožní cumlík dieťaťu kedykoľvek jednoducho vziať. Dokážu ho uchopiť dokonca aj malé detské ručičky!
4.8
z 5
85
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Deni_99
18/01/2020
Česká republika
Súčasť akcie
Šidítko má ideální tvar
Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.
Výhody
krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic
Gcbjj
31/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Krásný dudlík
Dudlíky jsou krásné a příjemné. Malý je z nich nadšený a nedá je z ruky.
Výhody
Krásný tvar a obrazek
Nevýhody
Mohly by být aspoň kousek vidět ve tmě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/14 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/14 Šidítko Classic
tykadlo
24/12/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Krásný design
Šidítko Avent je nejen že funkční, má krásný vzhled, ale je i ergonomicky správně tvarované na správný vývoj dětského zkusu a správný vývoj mluvidel. Naprosto dokonalé!
Výhody
cena, vzhled, ergnonomický tvar
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014