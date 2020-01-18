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  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Classic

SCF182/15

4.8
| (85) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
Cumlík Philips Avent Classic dokáže uspokojiť potreby vášho drobčeka nepretržite. Ortodontický stlačiteľný cumlík je dostupný v širokej škále farieb a rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík pre maximálne pohodlie s veselým dizajnom.

Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

  • Pre to najzákladnejšie pohodlie

  • 6-18 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Bezpečnostný krúžok na jednoduché odobratie

Bezpečnostný krúžok na jednoduché odobratie

Náš bezpečnostný krúžok vám umožní cumlík dieťaťu kedykoľvek jednoducho vziať. Dokážu ho uchopiť dokonca aj malé detské ručičky!

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

85

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

18/01/2020

Česká republika

Česká republika

Šidítko má ideální tvar

Můžu jenom doporučit. Krasné motivy se zvířátky, poutko na uchycení (dcera ho za něj ráda drží). Už jsme dříve měli šidítko od Aventu a dceři naprosto vyhovuje i díky tvaru.

Výhody

krásné motivy, poutko na uchycení, kryt,tvar

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Krásný dudlík

Dudlíky jsou krásné a příjemné. Malý je z nich nadšený a nedá je z ruky.

Výhody

Krásný tvar a obrazek

Nevýhody

Mohly by být aspoň kousek vidět ve tmě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/14 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/14 Šidítko Classic

24/12/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design

Šidítko Avent je nejen že funkční, má krásný vzhled, ale je i ergonomicky správně tvarované na správný vývoj dětského zkusu a správný vývoj mluvidel. Naprosto dokonalé!

Výhody

cena, vzhled, ergnonomický tvar

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF182/15 Šidítko Classic

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Výrobca roka 2014