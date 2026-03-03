Tento produkt už nie je dostupný
SCF184/14
6-18 m
Špeciálny ortodontický cumlík s jedinečnými krídelkami, ktoré minimalizujú tlak na ďasná a vyvíjajúce sa zúbky. Krídelká rozširujú cumlík, takže tlak vytváraný saním dieťaťa sa rozloží rovnomernejšie, čím sa znižuje tlak na jednotlivé zúbky.
Hrot cumlíka je tvarovaný tak, aby jazyk dieťaťa zostával v prirodzenej polohe.
Na udržiavanie hygieny sterilizovaných cumlíkov na fľaše.
Hodnotenie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.