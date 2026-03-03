VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
  • Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventŠpeciálne ortodontické cumlíky

SCF184/14

Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
Zdokonalený ortodontický cumlík Philips Avent SCF184/14 je určený na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny. Všetky naše cumlíky sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Vyvinuté v spolupráci s popredným ortodontistom Dr. Hagemannom

Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny

  • 6-18 m

Jedinečné „krídelká“

Jedinečné „krídelká“

Špeciálny ortodontický cumlík s jedinečnými krídelkami, ktoré minimalizujú tlak na ďasná a vyvíjajúce sa zúbky. Krídelká rozširujú cumlík, takže tlak vytváraný saním dieťaťa sa rozloží rovnomernejšie, čím sa znižuje tlak na jednotlivé zúbky.

Tvarovaný hrot cumlíka

Tvarovaný hrot cumlíka

Hrot cumlíka je tvarovaný tak, aby jazyk dieťaťa zostával v prirodzenej polohe.

Nasadzovacia hygienická krytka

Nasadzovacia hygienická krytka

Na udržiavanie hygieny sterilizovaných cumlíkov na fľaše.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.