Tento produkt už nie je dostupný
0 m+
Spona na cumlík sa dá naširoko otvoriť, a tak sa ľahko pripevní k oblečeniu dieťaťa jednou rukou.
Spona nezanecháva stopy na detskom oblečení
Hodí sa ku všetkým cumlíkom s krúžkovými uškami
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Spona na dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Spona na dudlík
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.