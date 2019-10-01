VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke
  • Cumlík bude vždy poruke

Tento produkt už nie je dostupný

Spona na cumlík

SCF185/00

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Cumlík bude vždy poruke
So sponou na cumlík Philips Avent bude cumlík vášmu dieťatku vždy nablízku a vydrží dlhšie čistý. Spona na cumlík sa ľahko pripevňuje a nezanecháva na oblečení dieťatka škvrny. Dostupná v troch módnych farbách.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík s módnym farebným dizajnom

Cumlík bude vždy poruke

  • 0 m+

Jednoduché pripevnenie

Spona na cumlík sa dá naširoko otvoriť, a tak sa ľahko pripevní k oblečeniu dieťaťa jednou rukou.

Šetrná k oblečeniu

Spona nezanecháva stopy na detskom oblečení

Praktický dizajn

Hodí sa ku všetkým cumlíkom s krúžkovými uškami

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Spona na dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Spona na dudlík

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF185/00 Кліпса для пустушки

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 