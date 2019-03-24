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  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
  • Podporuje vývoj vášho dieťaťa
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlíky Freeflow

SCF186/24

4.9
| (70) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Podporuje vývoj vášho dieťaťa
Cumlík Philips Avent 18m+ podporuje vývoj dieťaťa a meniace sa potreby dieťaťa. Je odolný voči prehryznutiu, vhodný pre rastúce zúbky a ďasná a zároveň je pre dieťatko pohodlný. Cumlík je k dispozícii v rôznych milých dizajnoch a farbách.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík odolný voči prehryznutiu

Podporuje vývoj vášho dieťaťa

  • S cumlíkom odolným voči prehryznutiu

  • 18 m+

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Cumlík odolný voči prehryznutiu pre batoľa

Cumlík odolný voči prehryznutiu pre batoľa

Tento cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý špeciálne pre staršie bábätká.*

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

70

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
2

24/03/2019

Česká republika

Česká republika

Bez dudlíku Avent neusínáme

Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow

05/03/2019

Česká republika

Česká republika

Pusinka bez otlaků

Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/25 Dudlíky Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/25 Dudlíky Freeflow

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Vhodný pro dítě každého věku

U svých synů jsem zvolila Avent dudlíky již od narození, ocenuji tak, že neškodí zoubkům, mají hezký vzhled, krytky na dudlík, cena je přijatelná a neopotřebují se, tudíž vydrží i kousání dětí, jsou pevné, ale zároveň tenké a pro mé děti příjemné v puse tipla bych si říci. :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Tento cumlík sa nesmie používať ako hryzadlo. Odolný voči občasnému zahryznutiu.

  3. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  4. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  5. Výrobca roka 2014