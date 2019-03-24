Tento produkt už nie je dostupný
S cumlíkom odolným voči prehryznutiu
18 m+
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Tento cumlík odolný voči prehryznutiu je navrhnutý špeciálne pre staršie bábätká.*
Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
4.9
z 5
70
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Martinamama
24/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Bez dudlíku Avent neusínáme
Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow
indigy
05/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Pusinka bez otlaků
Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/25 Dudlíky Freeflow
KatVes
02/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Vhodný pro dítě každého věku
U svých synů jsem zvolila Avent dudlíky již od narození, ocenuji tak, že neškodí zoubkům, mají hezký vzhled, krytky na dudlík, cena je přijatelná a neopotřebují se, tudíž vydrží i kousání dětí, jsou pevné, ale zároveň tenké a pro mé děti příjemné v puse tipla bych si říci. :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Tento cumlík sa nesmie používať ako hryzadlo. Odolný voči občasnému zahryznutiu.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014