Tento produkt už nie je dostupný
SCF194/05
Jednodielny silikónový dizajn
3 – 18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Dôveruje im zdravotnícky personál pri utišovaní novorodencov. Cumlíky Soothie sa distribuujú v nemocniciach v USA.*
Cumlík Soothie Shapes sa trochu líši od našich ostatných cumlíkov. Jeho jedinečný tvar vám umožňuje vložiť prst do cumlíka, takže sa môžete zbližovať so svojím bábätkom a pomáhať mu sať.
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
3.9
z 5
14
Recenzie
MichaelaMisu
07/08/2019
Česká republika
Jediný dudlík, který náš syn přijmul.
Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/04 Šidítko Soothie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/04 Šidítko Soothie
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
manci36
19/08/2019
Magyarország
Szuper cumi
3 hónapos kislányom semmilyen cumit nem fogadott el, az ujját szopizta, aminek nem örültünk. Hosszas keresés után találtam rá erre a nagyon egyedi cumira, amit elég gyorsan megszeretett. Nagyon tetszik az egyedi kialakítása, a könnyű tisztíthatóság és, hogy könnyen vissza tudom tenni a szájába ha kiesik.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Tento cumlík má rovnako tvarovanú cmúľaciu časť a vyrába sa z rovnakého materiálu ako americký model, jeho kotúč má však iný tvar.