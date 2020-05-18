Tento produkt už nie je dostupný
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu
Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.
Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Šidítko Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.