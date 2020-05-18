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  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie
  • Ortodontické pre maximálne pohodlie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Classic

SCF196/18

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ortodontické pre maximálne pohodlie
Ortodontické, stlačiteľné a symetrické cumlíky Philips Avent rešpektujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa. Všetky cumlíky Philips Avent sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Farby sa môžu meniť.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík s výrazným, farebným dizajnom

Ortodontické pre maximálne pohodlie

  • 0 – 6 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Bezpečnostné krúžkové uško

Bezpečnostné krúžkové uško

Na ľahké vybratie cumlíka Philips Avent v ľubovoľnom okamihu

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ortodontický, symetrický stlačiteľný cumlík

Ploché, symetrické cumlíky Philips Avent v tvare kvapky zohľadňujú prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa, aj keď sa cumlík ocitne v ústach obrátený naopak.

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónové cumlíky na fľaše s príjemným používaním

Silikónový cumlík Philips Avent je bez chuti a zápachu, takže ho vaše dieťa prirodzenejšie prijme. Silikón je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Cumlík je pevný, odolný a ani po dlhšom čase nestratí svoj tvar ani farbu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejoblíbenější dudlík u syna

Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Šidítko Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Šidítko Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF196/18 Пустушка Classic

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká riziko uškrtenia.