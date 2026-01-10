Tento produkt už nie je dostupný
Výnimočne mäkký a ohybný
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Citlivá pokožka si vyžaduje výnimočnú starostlivosť. Vďaka našej technológii ochranného štítu dokáže tento cumlík kopírovať prirodzené krivky tváre dieťaťa. Vaše dieťatko bude mať na pokožke menej odtlačkov a známok podráždenia.
Zaoblený chránič minimalizuje tlak a zaručuje tak pohodlné cmúľanie šetrné k líčkam vášho dieťatka.
Keď sme sa spýtali mamičiek, ako ich dieťatká reagujú na naše textúrované silikónové cumlíky, v priemere 98 % z nich sa vyjadrilo, že ich dieťa cumlíky Philips Avent ultra soft a ultra air prijíma.
Ocenenia
4.9
z 5
345
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Barbora K.
10/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Super příjemné šidítko
Jsem mile překvapená jak moje dcera rychle přijala tento dudlíček, jiné mi odmítala.Materiál dudlíčku je velice jemný a měkký. Sterilizuje se opravdu jednoduše.Líbí se mi konstrukce dudlíčka -je pevná a zároveň lehká.Určitě doporučuji všem rodičúm co hledají kvalitní a přijemné šidítko.
Výhody
Měkky dudlíček a lehký do pusinky
Nevýhody
Dostávají se slinky nebo voda do vnitřku dudlíka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Anna133
07/01/2026
Česká republika
Spokojená recenze
Dcera má seboreu a tento dudlík okamžitě přijala. Krásně jí sednul a byl zdušný a s odpovídajícího materiálu. Oceňuji sterilizátor jako součást balení. Dále je krásný design
Výhody
Skvělý materiál, sávička, sterilizátor, design
Nevýhody
Nenašla jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
akjamaj
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Dudlíky Philips AVENT Ultra soft
Dudlíky jsou vyrobené z moc příjemného materiálu s hebkým povrchem a pružným štítkem. Jsou lehoučké a jejich tvar je stejný z obou stran, takže nevadí, když se do pusinky vloží 'vzhůru nohama'. Velká výhoda je i sterilizační krabička, která je součástí balení a umožňuje údržbu dudlíků.
Výhody
kvalita zpracování, příjemný materiál, pěkný design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF091/41 ultra soft
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Vyvinuté v spolupráci s odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti a matkami
Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
85 % opýtaných mamičiek sa vyjadrilo, že tento cumlík im zdá byť mäkší ako osem porovnateľných modelov od iných popredných značiek, nezávislý výskum, USA, február 2017