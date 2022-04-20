Tento produkt už nie je dostupný
Nechajte pokožku dieťaťa dýchať
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Model ultra air je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny možný prietok vzduchu a citlivá pokožka vášho dieťaťa dýchala.
Pokožka vášho dieťaťa zostane počas cmúľania suchšia vďaka priedušnému dizajnu tohto cumlíka s maximálnym prietokom vzduchu.
Výnimočne priedušná krytka je ľahká a má zaoblené okraje pre pohodlie vášho dieťaťa.
4.9
z 5
651
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
MaxAngie
20/04/2022
Slovensko
Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.
Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.
Výhody
Ľahký
Nevýhody
Žiadne
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Výhody
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Nevýhody
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Výhody
Vzdušnost, vzhled, cena.
Nevýhody
Asi nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA preukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft 0 – 6 m a 6 – 18 m.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Výrobca roka 2014