VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík ultra air

SCF244/22

4.9
| (651) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Ľahký a priedušný cumlík
Upokojte svoje dieťatko cumlíkom, ktorý umožňuje pokožke dýchať. Cumlík Philips Avent ultra air má extra veľké prieduchy, ktoré udržujú pokožku suchú. Jeho ľahká vrchná časť je navrhnutá tak, aby poskytovala maximálny možný prietok vzduchu. K dispozícii v rôznych farbách a prevedeniach.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Výnimočne veľké vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Ľahký a priedušný cumlík

  • Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

  • 6-18 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

4 výnimočne veľké vzduchové otvory

4 výnimočne veľké vzduchové otvory

Model ultra air je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny možný prietok vzduchu a citlivá pokožka vášho dieťaťa dýchala.

Pokožka zostáva počas cmúľania suchšia

Pokožka zostáva počas cmúľania suchšia

Pokožka vášho dieťaťa zostane počas cmúľania suchšia vďaka priedušnému dizajnu tohto cumlíka s maximálnym prietokom vzduchu.

Zaoblené okraje pre pohodlné cmúľanie

Zaoblené okraje pre pohodlné cmúľanie

Výnimočne priedušná krytka je ľahká a má zaoblené okraje pre pohodlie vášho dieťaťa.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

651

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

20/04/2022

Slovensko

Slovensko

Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.

Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.

Výhody

Ľahký

Nevýhody

Žiadne

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF344/20 Cumlík ultra air

04/01/2026

Česká republika

Česká republika

Poprve s ultra air.

Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.

Výhody

Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro

Nevýhody

Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dudlík

S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.

Výhody

Vzdušnost, vzhled, cena.

Nevýhody

Asi nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dudlík SCF087/17 ultra air

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA preukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft 0 – 6 m a 6 – 18 m.

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  4. Výrobca roka 2014