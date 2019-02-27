Tento produkt už nie je dostupný
Natural
150 ml/5 oz
4 m+
3 otvory, stredný prietok
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
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4.8
z 5
23
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Janča85
27/02/2019
Česká republika
Naprostá spokojenost
Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Výborný a bezpečný hrneček
Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
JaniPa
15/12/2017
Česká republika
výborný nápad
doporučuji všem maminkám, snadné přejití z lahve k hrnečku, pro dítko zajímavější velmi šikovné do ruček čiré provedení působí velmi čistě
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.