VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava na prechod z fľaše na pohár

SCF251/00

4.8
| (23) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
Naša nová tréningová súprava Natural na prechod z fľaše na pohár pomáha vášmu dieťaťu jednoducho prejsť z pitia z fľaše na pitie z prvého pohára. Vďaka jemným rukovätiam si bude vaše dieťa môcť samo držať fľašu, zatiaľ čo bude piť z dôverne známeho cumlíka.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka

  • Natural

  • 150 ml/5 oz

  • 4 m+

  • 3 otvory, stredný prietok

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

23

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Dlouho jsme zkoušeli najít lahvičku, ze které bude malá pít. Vyzkoušeli jsme obyčejné i drahé výrobky a nic. Jelikož jsme začali s příkrmy a vodu nechtěla, byl to problém. Na doporučení jsem koupila učící lahvičku a nemusela jsem ji ani dlouho přemlouvat a napila se hned napodruhé, co si ji vzala do pusinky. Takže za mě super a budu doporučovat!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný a bezpečný hrneček

Velmi kvalitně zpracovaný hrneček, hlavně se mi líbí příjemné a bezpečné rukojeti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

výborný nápad

doporučuji všem maminkám, snadné přejití z lahve k hrnečku, pro dítko zajímavější velmi šikovné do ruček čiré provedení působí velmi čistě

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF251/00 Od lahve k hrnečku – sada na učení

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 