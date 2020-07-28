Tento produkt už nie je dostupný
Náhradné
Mäkké náustky odolné voči prehryznutiu
6m+ / 9m+
Už žiadny neporiadok! Náš nový patentovaný ventil zabezpečuje, že tekutina vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.
Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám naučiť sa piť z pohára.
Náustok je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.
4.7
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce
Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky
KacaNog
15/12/2017
Česká republika
doporučuji
Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.