Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.