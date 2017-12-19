Tento produkt už nie je dostupný
Zohrieva mlieko kdekoľvek
Zohrieva rýchlo
Ochranné veko nádoby
Zohrieva aj stravu pre bábätká
Bez potreby napájania. Toto je ohrievač fliaš, ktorý môžete vziať so sebou kamkoľvek. Vriaca voda v termofľaši zostane horúca až 6 hodín, pričom možno zohriať viac fliaš.
Ohrievač fliaš môže zohriať 180 ml (6 oz) mlieka už za 2,5 minúty*.
Veko na ľahké nalievanie je navrhnuté tak, aby na cestách nedošlo k žiadnemu rozliatiu. Má jasné polohy na zatvorenie a otvorenie a ľahko sa čistí.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ZuziDungi
19/12/2017
Česká republika
Výborný pomocník na cesty
Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
OanaN
26/05/2018
România
Practic și ușor de folosit
Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
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V prípade 180 ml (6 oz) fľaše s teplotou 20 ºC
V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.