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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCestovný ohrievač fliaš

SCF256

4.8
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zohreje kdekoľvek a kedykoľvek
Keď potrebujete dieťatko rýchlo nakŕmiť mimo domova, pomocou tohto ohrievača fliaš môžete zohriať mlieko kedykoľvek a kdekoľvek. Vriaca voda v termofľaši zostane horúca až 6 hodín a fľaše zohrejete už za 2,5 minúty.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Zohreje kdekoľvek a kedykoľvek

  • Zohrieva mlieko kdekoľvek

  • Zohrieva rýchlo

  • Ochranné veko nádoby

  • Zohrieva aj stravu pre bábätká

Tepelné ohrievanie fliaš pre teplé mlieko na cestách

Bez potreby napájania. Toto je ohrievač fliaš, ktorý môžete vziať so sebou kamkoľvek. Vriaca voda v termofľaši zostane horúca až 6 hodín, pričom možno zohriať viac fliaš.

Zohrejte detské fľaše už za 2,5 minúty

Zohrejte detské fľaše už za 2,5 minúty

Ohrievač fliaš môže zohriať 180 ml (6 oz) mlieka už za 2,5 minúty*.

Veko na jednoduché nalievanie

Veko na jednoduché nalievanie

Veko na ľahké nalievanie je navrhnuté tak, aby na cestách nedošlo k žiadnemu rozliatiu. Má jasné polohy na zatvorenie a otvorenie a ľahko sa čistí.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník na cesty

Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Ohřívač lahví na cesty

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

26/05/2018

România

România

Practic și ușor de folosit

Menține apa caldă multe ore. Laptele se poate prepara chiar și in mașină, în parc sau oriunde altundeva unde e nevoie de hrănire rapidă. Ușor de folosit și foarte igienic, apa cu care se prepară laptele poate fi cea din termos, sau, de preferat, apă îmbuteliată si încălzită în acest sistem. Chiar dacă apa e fierbinte in termos, aceasta izolează foarte bine și exteriorul nu devine cald. Nu curge. Cu apa dintr-un singur termos se pot încălzi mai multe biberoane.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. V prípade 180 ml (6 oz) fľaše s teplotou 20 ºC

  2. V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.