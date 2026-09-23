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SCF257/00
Pripravte sa na dojčenie
Základná súprava na dojčenie Philips Avent je skvelým pomocníkom v prvých dňoch dojčenia.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Starostlivosť o prsníky
Udržia vás v suchu a pohodlí po celý deň.
Špeciálne navrhnuté na extra absorpciu a pohodlie po celú noc.
Teplé použitie na stimulovanie toku materského mlieka – studené použitie na utíšenie a uvoľnenie – dodáva sa s extra mäkkými obalmi, ktoré zvyšujú komfort
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