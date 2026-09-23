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Philips AventSúprava základného vybavenia na dojčenie

SCF257/00

Pripravte sa na dojčenie

Základná súprava na dojčenie Philips Avent je skvelým pomocníkom v prvých dňoch dojčenia.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Súprava na dojčenie Philips Avent

Pripravte sa na dojčenie

  • Starostlivosť o prsníky

12 ks denných absorpčných vložiek do podprsenky

12 ks denných absorpčných vložiek do podprsenky

Udržia vás v suchu a pohodlí po celý deň.

6 ks nočných absorpčných vložiek do podprsenky

Špeciálne navrhnuté na extra absorpciu a pohodlie po celú noc.

2 ks absorpčné vložky s termogélom na duálne použitie

Teplé použitie na stimulovanie toku materského mlieka – studené použitie na utíšenie a uvoľnenie – dodáva sa s extra mäkkými obalmi, ktoré zvyšujú komfort

Technické špecifikácie

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