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  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár na učenie Natural

SCF262/06

5
| (168) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
Náš nový pohár na učenie Natural uľahčí vášmu bábätku prechod z fľaše na pohár. Vďaka jemným rukovätiam si dieťatko bude môcť držať fľašu samo, zatiaľ čo bude piť z dôverne známeho cumlíka.
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brand recommended by moms worldwide1

Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka

  • Natural

  • 150 ml/5 oz

  • Cumlík na fľašu so str. rýchlym priet.

  • 4 m+

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby zmierňoval koliku a bolesti

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby zmierňoval koliku a bolesti

Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka a pomáhal tak zmierniť koliku a bolesti.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

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Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

168

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2
1

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.

Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.

Výhody

Možnost kombinovat

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural

19/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší lahvička

Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤

Výhody

Perfektní manipulace

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural

18/05/2022

Česká republika

Česká republika

Hodnocení hrnečku (lahviček komplet)

Protože u nás jsme používali výhradně lahve Avent a postupně přešli i k hrnečku. Je super, skvěle děti připravil potom na klasické hrnečky. Nyní ho podědil synovec.

Výhody

Neprotéká, skvělé se uchytí a savičky nám nejvíc vyhovují

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.