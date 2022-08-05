Tento produkt už nie je dostupný
Natural
150 ml/5 oz
Cumlík na fľašu so str. rýchlym priet.
4 m+
Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.
Ventil potláčajúci koliku je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka a pomáhal tak zmierniť koliku a bolesti.
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5.0
z 5
168
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
AventKupuji
05/08/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.
Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.
Výhody
Možnost kombinovat
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Smajka
19/05/2022
Česká republika
Nejlepší lahvička
Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤
Výhody
Perfektní manipulace
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural
18/05/2022
Česká republika
Hodnocení hrnečku (lahviček komplet)
Protože u nás jsme používali výhradně lahve Avent a postupně přešli i k hrnečku. Je super, skvěle děti připravil potom na klasické hrnečky. Nyní ho podědil synovec.
Výhody
Neprotéká, skvělé se uchytí a savičky nám nejvíc vyhovují
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.