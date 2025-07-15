1 pohár
5 oz/150 ml
6 m+
Pohodlné držadlá pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
4.8
z 5
33
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Agg198720
15/07/2025
Polska
Súčasť akcie
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Výhody
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Nevýhody
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Súčasť akcie
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Výhody
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Súčasť akcie
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Výhody
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011