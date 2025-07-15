Używaliśmy kubek treningowy Philips AVENT Natural Response i muszę przyznać – to naprawdę przemyślany produkt, który świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu z maluchem. ✔️ Najważniejsze zalety: Naturalne picie – Smoczek z systemem Natural Response działa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie, podobnie jak podczas karmienia piersią. To ważne, bo pozwala maluchowi kontrolować przepływ mleka lub wody i zapobiega zakrztuszeniu. Idealne rozwiązanie na etap przejściowy z butelki do kubka. Antykolkowy zaworek – Redukuje połykanie powietrza, co pomaga uniknąć bólu brzuszka i gazów. Sprawdza się szczególnie u wrażliwszych dzieci. Wygodne uchwyty – Małe rączki dobrze radzą sobie z ergonomicznymi uchwytami. Maluch szybko uczy się samodzielnego picia. Łatwe czyszczenie – Kubek składa się z kilku elementów, które bez problemu można umyć ręcznie lub w zmywarce. Nie przecieka, co jest OGROMNYM plusem dla każdego rodzica. Pasuje do innych produktów AVENT – Można wymieniać elementy z innymi butelkami i smoczkami Philips AVENT – to praktyczne i ekonomiczne. Dla kogo? Idealny dla dzieci od około 6. miesiąca życia, które zaczynają przygodę z samodzielnym piciem. Dobre także dla maluchów karmionych piersią, bo sposób picia przypomina ssanie. Podsumowanie: Kubek Philips AVENT Natural Response to praktyczne, bezpieczne i wygodne rozwiązanie, które ułatwia maluchowi naukę samodzielnego picia. Polecam szczególnie rodzicom szukającym kubka “pośredniego” między butelką a klasycznym kubkiem. Nie przecieka, łatwo się go trzyma, a picie z niego nie frustruje dziecka – czego chcieć więcej? Dodatkowy zestaw smoczków wykorzystamy dla drugiego bobasa, który pojawi się we wrześniu!