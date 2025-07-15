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  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
  • Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka

Philips Avent Natural ResponseHrnček na učenie

SCF263/61

4.8
| (33) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka
Hrnček na učenie Natural Response: prvý krok k samostatnému pitiu. Vďaka pohodlným držadlám sa vaše dieťa ľahko naučí držať hrnček samo, zatiaľ čo pije zo známeho cumlíkovitého náustka. Ideálny na plynulý prechod od fľaše k hrnčeku.
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brand recommended by moms worldwide1

Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Uľahčite svojmu dieťaťu prechod na pitie z hrnčeka

  • 1 pohár

  • 5 oz/150 ml

  • 6 m+

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Pohodlné držadlá pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

33

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Výhody

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Nevýhody

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Výhody

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Výhody

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011