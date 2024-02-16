Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov
Sterilizuje za 2 minúty
Vhodný pre 4 fľaše Philips Avent
Vhodný pre väčšinu mikrovlnných rúr
Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu detských fliaš a iných produktov už do 2 minút, pričom zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Presná dĺžka cyklu však závisí od výkonu vo wattoch vašej mikrovlnnej rúry. 2 minúty pri 1 200 – 1 850 W, 4 minúty pri 850 – 1 100 W, 6 minút pri 500 – 800 W.
Je dokázané, že parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií.*
Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, kým neotvoríte veko.
4.9
z 5
85
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Hahahe
16/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Sterizator
Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Žabka 2*
15/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Doporučuji všemi deseti!
Jednoduché, účinné, naprostá spokojenost, můžu jedině doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Klauby80
10/05/2022
Česká republika
Rychlý pomocník
Za pár minut jsou láhve pro miminko hygienicky čisté. Super i pro široké láhve.
Výhody
Prostorný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté nezávislým testovacím laboratóriom
Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera