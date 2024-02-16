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  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
  • Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek

Philips AventSterilizátor do mikrovlnnej rúry

SCF281/02

4.9
| (85) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek
Sterilizujte detské fľašky a príslušenstvo rýchlo a bezpečne, nech už trávite deň kdekoľvek. Náš prenosný dizajn je dostatočne ľahký na to, aby ste si ho mohli vziať so sebou a dostatočne veľký na to, aby sa doňho vošli 4 fľaše a príslušenstvo
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Sterilizujte jednoducho a kdekoľvek

  • Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

  • Sterilizuje za 2 minúty

  • Vhodný pre 4 fľaše Philips Avent

  • Vhodný pre väčšinu mikrovlnných rúr

So sterilizátorom do mikrovlnnej rúry je sterilizácia hotová už za 2 minúty

So sterilizátorom do mikrovlnnej rúry je sterilizácia hotová už za 2 minúty

Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu detských fliaš a iných produktov už do 2 minút, pričom zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Presná dĺžka cyklu však závisí od výkonu vo wattoch vašej mikrovlnnej rúry. 2 minúty pri 1 200 – 1 850 W, 4 minúty pri 850 – 1 100 W, 6 minút pri 500 – 800 W.

Zlikviduje 99,9 % baktérií

Zlikviduje 99,9 % baktérií

Je dokázané, že parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií.*

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

85

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sterizator

Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

15/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Doporučuji všemi deseti!

Jednoduché, účinné, naprostá spokojenost, můžu jedině doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník

Za pár minut jsou láhve pro miminko hygienicky čisté. Super i pro široké láhve.

Výhody

Prostorný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté nezávislým testovacím laboratóriom

  2. Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera