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  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
  • Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventParný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

SCF282

4
| (1) Recenzia
Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry Philips Avent je skvelý na rýchle a účinné sterilizovanie doma alebo na cestách. Naraz môžete sterilizovať až 4 fľaše alebo iné produkty Philips Avent a už za 2 minúty zlikvidujete 99,9 % mikróbov.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Na použitie doma alebo na cestách

Rýchly parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

  • Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

  • Sterilizuje za 2 minúty

  • Vhodný pre 4 fľaše Philips Avent

  • Vhodný pre väčšinu mikrovlnných rúr

S parným sterilizátorom do mikrovlnnej rúry je sterilizácia hotová už za 2 minúty

S parným sterilizátorom do mikrovlnnej rúry je sterilizácia hotová už za 2 minúty

Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu detských fliaš a iných produktov už do 2 minút, pričom zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Presná dĺžka cyklu však závisí od výkonu vo wattoch vašej mikrovlnnej rúry. 2 minúty pri 1 200 – 1 850 W, 4 minúty pri 850 – 1 100 W, 6 minút pri 500 – 800 W.

Zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií

Zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií

Je dokázané, že parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií.

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

5
3
2
1

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Mindent ebben sterilizáltam

Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 