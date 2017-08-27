Tento produkt už nie je dostupný
SCF282
Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov
Sterilizuje za 2 minúty
Vhodný pre 4 fľaše Philips Avent
Vhodný pre väčšinu mikrovlnných rúr
Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu detských fliaš a iných produktov už do 2 minút, pričom zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Presná dĺžka cyklu však závisí od výkonu vo wattoch vašej mikrovlnnej rúry. 2 minúty pri 1 200 – 1 850 W, 4 minúty pri 850 – 1 100 W, 6 minút pri 500 – 800 W.
Je dokázané, že parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií.
Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, kým neotvoríte veko.
4.0
z 5
1
Recenzia
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Mindent ebben sterilizáltam
Két pici gyerek mellett bizony gyakran előkerül. Cumisüveg, cumi, mellszívó alkatrészek, vagy gyógyszeradagoló, mind-mind megy a sterilizálóba. Azért szeretem, mert a mosogatógépben elmosható, praktikus, sokminden elfér benne. Egyetlen szépséghibája, hogy pont kitölti a mikrót, ezért kicsit nehéz bepaszirozni, de összességében nagyon hasznos, és jól használható termék.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF282 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.