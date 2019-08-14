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  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektrický parný sterilizátor typu 3 v 1

SCF285/03

4.4
| (7) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Pohodlná a účinná sterilizácia
Vďaka prispôsobiteľnej veľkosti zaberie elektrický parný sterilizátor Philips Avent typu 3 v 1 v kuchyni minimálne množstvo priestoru a súčasne sa dokonale hodí pre predmety určené na sterilizáciu – či už je ich len zopár, alebo celá kopa.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Flexibilné, jednoduché plnenie

Pohodlná a účinná sterilizácia

  • Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

  • Sterilizuje za 6 minút

  • Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent

  • Nastaviteľný dizajn typu 3 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 3 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 3 v 1

Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám umožňuje flexibilne doň ukladať fľaše a príslušenstvo a jednoducho ich usporiadať, vďaka čomu je ich vkladanie a vykladanie veľmi pohodlné. Okrem toho sterilizátor zaberá v kuchyni minimum priestoru.

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše, prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Priestorný dizajn

Priestorný dizajn

Naraz môžete sterilizovať až šesť 330 ml / 11oz fliaš Philips Avent typu Classic a Natural.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

7

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3
2

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat

Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos!

Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

05/02/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

A célnak teljesen megfelel, jó ár-érték arányú és tartja is az árát.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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