Tento produkt už nie je dostupný
Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov
Sterilizuje za 6 minút
Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent
Nastaviteľný dizajn typu 3 v 1
Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám umožňuje flexibilne doň ukladať fľaše a príslušenstvo a jednoducho ich usporiadať, vďaka čomu je ich vkladanie a vykladanie veľmi pohodlné. Okrem toho sterilizátor zaberá v kuchyni minimum priestoru.
Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše, prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24 hodín, kým neotvoríte veko.
Naraz môžete sterilizovať až šesť 330 ml / 11oz fliaš Philips Avent typu Classic a Natural.
4.4
z 5
7
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Jucusbaba
14/08/2019
Magyarország
Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat
Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Pixy
03/08/2019
Magyarország
Nagyon hasznos!
Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Dawidu
05/02/2019
Magyarország
Kiváló
A célnak teljesen megfelel, jó ár-érték arányú és tartja is az árát.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.