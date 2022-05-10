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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektrický parný sterilizátor typu 4 v 1

SCF286/03

4.7

| (80) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

Mimoriadne pohodlná a účinná sterilizácia

Vďaka nastaviteľnej veľkosti zaberá sterilizátor „4 v 1“ minimum miesta v kuchyni. Zo vstavaného košíka do umývačky riadu nevypadnú z umývačky ani malé predmety, pričom ich môžete naraz premiestniť do sterilizátora.

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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Flexibilné, jednoduché plnenie

Mimoriadne pohodlná a účinná sterilizácia

  • Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

  • Sterilizuje za 6 minút

  • Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent

  • Nastaviteľný dizajn typu 4 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 4 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 4 v 1

Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám umožňuje flexibilne prispôsobiť fľaše a príslušenstvo a jednoducho ich zorganizovať. Plnenie a vyprázdňovanie je preto veľmi pohodlné. V kuchyni navyše zaberá len minimum miesta. Zo vstavaného košíka do umývačky riadu nevypadnú z umývačky ani malé predmety, pričom ich môžete naraz premiestniť do sterilizátora.

Prirodzená parná sterilizácia zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

Sterilizátor využíva prirodzenú paru na sterilizáciu detských fliaš a ďalších produktov, pričom zabíja 99,9 % škodlivých mikróbov bez použitia chemikálií. Poskytne dokonalý pocit istoty, že sú všetky detské fľaše a ďalšie produkty sterilné.

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše, prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

80

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Jednoduché a rychlé

Sterilizátor ušetří spoustu práce a času se sterilizací lahviček, dudlíků apod. Věci můžete nechat v něm, takže šetří i místo. Je skladný, vozíme ho s sebou i na cestách. Jednoduše se čistí i obsluhuje.

Výhody

Jednoduchost, efektivnost, rychlost

Nevýhody

Nemá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Dátum použitia 2021-05-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Dátum použitia 2021-05-10

02/11/2021

Česká republika

Česká republika

Možnost rozdělení na víc části dle potreby

Líbí se mi možnost rozdělení na víc části - nemusím mít v kuchyni velký sterilizator, když mám pouze malé lahvičky. Dobra je i funkce samovypnuti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Dátum použitia 2020-10-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Dátum použitia 2020-10-02

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvělý pomocník

Tento výrobek doporučuji všem přátelům, kteří mají děti v daném věku. Na první dítě jsem ho neměla, dostali jsme ho nyní jako dárek a lituji, že jsme ho neměli již dříve. Obsluha a manipulace je snadná, čištění bez problému. Dávám sterilovat veškeré lahvičky, savičky, dudlíky, kousátka a další. Neocenitelný pomocník.

Výhody

hygiena, snadnost použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Dátum použitia 2020-11-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1

Dátum použitia 2020-11-06

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