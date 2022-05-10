Tento produkt už nie je dostupný
Mimoriadne pohodlná a účinná sterilizácia
Vďaka nastaviteľnej veľkosti zaberá sterilizátor „4 v 1“ minimum miesta v kuchyni. Zo vstavaného košíka do umývačky riadu nevypadnú z umývačky ani malé predmety, pričom ich môžete naraz premiestniť do sterilizátora.
Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov
Sterilizuje za 6 minút
Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent
Nastaviteľný dizajn typu 4 v 1
Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám umožňuje flexibilne prispôsobiť fľaše a príslušenstvo a jednoducho ich zorganizovať. Plnenie a vyprázdňovanie je preto veľmi pohodlné. V kuchyni navyše zaberá len minimum miesta. Zo vstavaného košíka do umývačky riadu nevypadnú z umývačky ani malé predmety, pričom ich môžete naraz premiestniť do sterilizátora.
Sterilizátor využíva prirodzenú paru na sterilizáciu detských fliaš a ďalších produktov, pričom zabíja 99,9 % škodlivých mikróbov bez použitia chemikálií. Poskytne dokonalý pocit istoty, že sú všetky detské fľaše a ďalšie produkty sterilné.
Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše, prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24 hodín, kým neotvoríte veko.
4.7
z 5
80
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Nika5
10/05/2022
Česká republika
Jednoduché a rychlé
Sterilizátor ušetří spoustu práce a času se sterilizací lahviček, dudlíků apod. Věci můžete nechat v něm, takže šetří i místo. Je skladný, vozíme ho s sebou i na cestách. Jednoduše se čistí i obsluhuje.
Výhody
Jednoduchost, efektivnost, rychlost
Nevýhody
Nemá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Dátum použitia 2021-05-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Dátum použitia 2021-05-10
Jimmy20
02/11/2021
Česká republika
Možnost rozdělení na víc části dle potreby
Líbí se mi možnost rozdělení na víc části - nemusím mít v kuchyni velký sterilizator, když mám pouze malé lahvičky. Dobra je i funkce samovypnuti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Dátum použitia 2020-10-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Dátum použitia 2020-10-02
Zdenda12
06/05/2021
Česká republika
skvělý pomocník
Tento výrobek doporučuji všem přátelům, kteří mají děti v daném věku. Na první dítě jsem ho neměla, dostali jsme ho nyní jako dárek a lituji, že jsme ho neměli již dříve. Obsluha a manipulace je snadná, čištění bez problému. Dávám sterilovat veškeré lahvičky, savičky, dudlíky, kousátka a další. Neocenitelný pomocník.
Výhody
hygiena, snadnost použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Dátum použitia 2020-11-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF286/03 Elektrický parní sterilizátor 4 v 1
Dátum použitia 2020-11-06
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.