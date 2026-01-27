Sterilizátor fliaš
Pokročilé
Sterilizácia s Philips Avent je jemná, efektívna a bez chemikálií. Šetrná parná sterilizácia bezpečne dezinfikuje potreby vášho dieťaťa bez poškodenia materiálu, lepšie než iné metódy, ako sú UV, vyváranie alebo mikrovlnná rúra.
Pri použití elektrickej parnej sterilizácie nemusíte čakať, kým sa voda začne variť. Stačí nastaviť a spustiť. Rozlúčte sa s odhadovaním pri vyváraní. Náš elektrický parný sterilizátor za vás kontroluje čas aj teplotu.
Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.
4.8
z 5
137
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
HarDorka
27/01/2026
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Szuper termék
Könnyű használat, praktikus termék, sok minden belefér, de nem érzem úgy, hogy nem tudom telerakni és pazarlás elindítani
Výhody
Könnyű használat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló
Daniel0691
29/11/2022
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Philips sterilizáló
Funkcióját ellátja, 10 perc alatt végez. Sajnos gyorsan vízkövesedik a 130 ml víztartály alja.
Výhody
10 perc alatt alaposan sterilizál, viszonylag sok hely van benne.
Nevýhody
Nincs kiöntőnyílás, ki-be kell dugni a konnektorba a használt víz kiöntéséhez.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló
Csasagne
31/07/2022
Magyarország
Könnyű és gyors!
Egy hónapja használom ez a terméket! Nagyon megkönnyíti a mindennapokat, a könnyű használat mellett kisbabámat is biztonságban tudhatom. Köszönöm!
Výhody
Sok tárgy fér bele egyszerre.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté nezávislým testovacím laboratóriom.
Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera