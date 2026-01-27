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Všetky rady

  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
  • Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite

Philips AventSterilizátor detských fliaš

SCF291/00

4.8
| (137) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite
Sterilizujte až šesť dojčenských fliaš s príslušenstvom iba za 10 minút. Štíhly, no priestranný sterilizátor fliaš Advanced je rýchly a účinný. Zabíja 99,9 % baktérií* pre pocit istoty pri každom kŕmení.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Sterilizácia hotová už za 10 minút

Sterilizujte v priebehu okamihu a jednoducho uskladnite

  • Sterilizátor fliaš

  • Pokročilé

Dajte zbohom škodlivým baktériám

Dajte zbohom škodlivým baktériám

Sterilizácia s Philips Avent je jemná, efektívna a bez chemikálií. Šetrná parná sterilizácia bezpečne dezinfikuje potreby vášho dieťaťa bez poškodenia materiálu, lepšie než iné metódy, ako sú UV, vyváranie alebo mikrovlnná rúra.

Sterilizačný cyklus trvá len 10 minút

Sterilizačný cyklus trvá len 10 minút

Pri použití elektrickej parnej sterilizácie nemusíte čakať, kým sa voda začne variť. Stačí nastaviť a spustiť. Rozlúčte sa s odhadovaním pri vyváraní. Náš elektrický parný sterilizátor za vás kontroluje čas aj teplotu.

Navrhnuté na zníženie šance vzniku nepríjemného zápachu.

Navrhnuté na zníženie šance vzniku nepríjemného zápachu.

Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

137

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

27/01/2026

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Szuper termék

Könnyű használat, praktikus termék, sok minden belefér, de nem érzem úgy, hogy nem tudom telerakni és pazarlás elindítani

Výhody

Könnyű használat

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló

29/11/2022

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Philips sterilizáló

Funkcióját ellátja, 10 perc alatt végez. Sajnos gyorsan vízkövesedik a 130 ml víztartály alja.

Výhody

10 perc alatt alaposan sterilizál, viszonylag sok hely van benne.

Nevýhody

Nincs kiöntőnyílás, ki-be kell dugni a konnektorba a használt víz kiöntéséhez.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló

31/07/2022

Magyarország

Magyarország

Könnyű és gyors!

Egy hónapja használom ez a terméket! Nagyon megkönnyíti a mindennapokat, a könnyű használat mellett kisbabámat is biztonságban tudhatom. Köszönöm!

Výhody

Sok tárgy fér bele egyszerre.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF291/00 Cumisüveg-sterilizáló

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté nezávislým testovacím laboratóriom.

  2. Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera