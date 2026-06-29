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  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
  • Sterilizácia, sušenie a uskladnenie

Philips AventSterilizátor

SCF293/00

4.9
| (217) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Sterilizácia, sušenie a uskladnenie
Pripravte sa na ďalšie kŕmenie dieťaťa za 40 minút. Sterilizátor a sušič fliaš Premium využíva prúdy filtrovaného vzduchu na vysušenie fliaš pred vypnutím. Sterilizátor je rýchly a hygienický, pričom zabíja 99,9 % baktérií* pre pocit istoty pri každom kŕmení.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Výkonná para sterilizuje, filtrovaný vzduch suší

Sterilizácia, sušenie a uskladnenie

  • Sterilizátor fliaš a Sušič fliaš

  • Premium

Dajte zbohom škodlivým baktériám

Dajte zbohom škodlivým baktériám

Sterilizácia s Philips Avent je jemná, efektívna a bez chemikálií. Šetrná parná sterilizácia bezpečne dezinfikuje potreby vášho dieťaťa bez poškodenia materiálu, lepšie než iné metódy, ako sú UV, vyváranie alebo mikrovlnná rúra.

Kompletný sterilizačný a sušiaci cyklus trvá len 40 minút.

Kompletný sterilizačný a sušiaci cyklus trvá len 40 minút.

Trvá len 40 minút, kým sú detské fľaše pripravené na ďalšie kŕmenie. Po výkonnom sterilizovaní parou sústredený prúd filtrovaného vzduchu vysuší fľaše a doplnky, ktoré sú tak pripravené k okamžitému použitiu.

Navrhnuté na zníženie šance vzniku nepríjemného zápachu.

Navrhnuté na zníženie šance vzniku nepríjemného zápachu.

Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

217

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje dle očekávání

Automatický režim je super Splnilo očekávání Funkce sušení Velká kapacita

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor

Date of Use 2026-06-04

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor

Date of Use 2026-06-04

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Sterilizace jedna báseň

Doporučil bych všem co chtějí rychlou a bezstarostnou sterilizaci produktu pro miminka. Máme zkušenost rovnou dvojnásobnou díky našim dvojčatkům

Výhody

Velikost koše, komfort vysušení

Nevýhody

Vytváření vodního kamene na topném tělese, kterého se už nelze snadno zbavit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor

01/09/2024

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost! Investice která se vyplatí!

Se značkou Philips Avent máme dobré zkušenosti, takže pro nás byla jasnou volbou. Můžeme buď sterilizovat nebo sušit a nebo oboje. Další výhodou je design.

Výhody

Více funkcí

Nevýhody

Žádné nebo o nich zatím nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté nezávislým testovacím laboratóriom.

  2. Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera