Sterilizátor fliaš a Sušič fliaš
Premium
Sterilizácia s Philips Avent je jemná, efektívna a bez chemikálií. Šetrná parná sterilizácia bezpečne dezinfikuje potreby vášho dieťaťa bez poškodenia materiálu, lepšie než iné metódy, ako sú UV, vyváranie alebo mikrovlnná rúra.
Trvá len 40 minút, kým sú detské fľaše pripravené na ďalšie kŕmenie. Po výkonnom sterilizovaní parou sústredený prúd filtrovaného vzduchu vysuší fľaše a doplnky, ktoré sú tak pripravené k okamžitému použitiu.
Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.
4.9
z 5
217
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Skoky007
29/06/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje dle očekávání
Automatický režim je super Splnilo očekávání Funkce sušení Velká kapacita
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor
Date of Use 2026-06-04
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor
Date of Use 2026-06-04
SuperstarDanny
01/09/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Sterilizace jedna báseň
Doporučil bych všem co chtějí rychlou a bezstarostnou sterilizaci produktu pro miminka. Máme zkušenost rovnou dvojnásobnou díky našim dvojčatkům
Výhody
Velikost koše, komfort vysušení
Nevýhody
Vytváření vodního kamene na topném tělese, kterého se už nelze snadno zbavit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor
Bohy
01/09/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Maximální spokojenost! Investice která se vyplatí!
Se značkou Philips Avent máme dobré zkušenosti, takže pro nás byla jasnou volbou. Můžeme buď sterilizovat nebo sušit a nebo oboje. Další výhodou je design.
Výhody
Více funkcí
Nevýhody
Žádné nebo o nich zatím nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF293/00 Sterilizátor
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testov boli poskytnuté nezávislým testovacím laboratóriom.
Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera