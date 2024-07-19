SCF323/11
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884032311710
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jednoduchá elektrická
Mäkká prispôsobivá silikónová vložka
4+4 nastavení
Prispôsobte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 4 úrovne stimulácie a 4 úrovne odsávania na prispôsobenie vašim predstavám.
Univerzálna veľkosť. Silikónová vložka sa zľahka ohne a prispôsobí vašej bradavke.
Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie veľmi ľahké.
4.8
z 5
108
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Nataliexxxxx
19/07/2024
Česká republika
Lehke ovladani
Vyrobek je lehky, snado ovladatelny. Ma spousty funkci, vcetne zapamatovani posledniho nastaveni.
Výhody
Funkce
Nevýhody
Zadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Han.a
15/07/2024
Česká republika
Odsávačka je super
Philips Avent Elektrická odsávačka mateřského mléka Essential mě příjemně překvapila jednoduchostí ovládání a také zapamatováním si posledního nastavení. Hezky se přisaje, je z příjemného materiálu a parádně saje. Funguje jak má, určitě doporučuji pořídit do výbavičky.
Výhody
hezky saje
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Dirgni1
29/06/2024
Česká republika
Dokonalá odsávačka na cesty
Tato odsávačka je díky svým malým rozměrům naprosto skvělá na cesty, ale i na běžné používání v klidu domova. I když se dle názvu Essential jedná o základní model, tak i přes to nabízí řadu funkcí, které kolikrát ani dražší odsávačky nemají. Za sebe musím řící, že se skutečně jedná o skvělý produkt.
Výhody
USB-C napájecí konektor, Malé rozměry, Množství režimů
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential
Týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.