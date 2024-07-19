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  • Bezproblémové odsávanie
  • Bezproblémové odsávanie

Philips Avent Elektrická odsávačka mateřského mléka Essential

SCF323/11

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884032311710

4.8
| (108) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Bezproblémové odsávanie
Elektrická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje optimálny tok mlieka a jemne sa prispôsobuje vašej veľkosti a tvaru. Rýchle, pohodlné a výhodné riešenie pre každú čerstvú mamičku.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Bezproblémové odsávanie

  • Jednoduchá elektrická

  • Mäkká prispôsobivá silikónová vložka

  • 4+4 nastavení

Možnosť prispôsobiť vlastným potrebám, 4 + 4 úrovne nastavenia

Možnosť prispôsobiť vlastným potrebám, 4 + 4 úrovne nastavenia

Prispôsobte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 4 úrovne stimulácie a 4 úrovne odsávania na prispôsobenie vašim predstavám.

Jemná prispôsobivá silikónová vložka

Jemná prispôsobivá silikónová vložka

Univerzálna veľkosť. Silikónová vložka sa zľahka ohne a prispôsobí vašej bradavke.

Minimálny počet dielov a intuitívne skladanie

Minimálny počet dielov a intuitívne skladanie

Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie veľmi ľahké.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

108

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

3
2

19/07/2024

Česká republika

Česká republika

Lehke ovladani

Vyrobek je lehky, snado ovladatelny. Ma spousty funkci, vcetne zapamatovani posledniho nastaveni.

Výhody

Funkce

Nevýhody

Zadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Odsávačka je super

Philips Avent Elektrická odsávačka mateřského mléka Essential mě příjemně překvapila jednoduchostí ovládání a také zapamatováním si posledního nastavení. Hezky se přisaje, je z příjemného materiálu a parádně saje. Funguje jak má, určitě doporučuji pořídit do výbavičky.

Výhody

hezky saje

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

29/06/2024

Česká republika

Česká republika

Dokonalá odsávačka na cesty

Tato odsávačka je díky svým malým rozměrům naprosto skvělá na cesty, ale i na běžné používání v klidu domova. I když se dle názvu Essential jedná o základní model, tak i přes to nabízí řadu funkcí, které kolikrát ani dražší odsávačky nemají. Za sebe musím řící, že se skutečně jedná o skvělý produkt.

Výhody

USB-C napájecí konektor, Malé rozměry, Množství režimů

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Elektrická odsávačka mateřského mléka SCF323/11 Essential

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.