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Všetky rady

  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím
  • Viac pohodlia s každým objatím

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/11

5
| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Viac pohodlia s každým objatím
Phlips Avent ultra soft snuggle je plyšové zvieratko s cumlíkom ultra soft. Zvieratko je ľahké, aby ste ho mohli mať pri bábätku, ktoré získa pocit bezpečia. Ľahko ho nájdete a odpojíte od cumlíka, aby ste ho mohli bez problémov vyčistiť.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Obsahuje cumlík ultra soft

Viac pohodlia s každým objatím

  • Plyšová hračka s cumlíkom ultra soft

  • 0 m+

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 1x prít. hrač. a 1x cumlík (0 – 6 mes.)

Pomáha vám a dieťatku nájsť cumlík

Pomáha vám a dieťatku nájsť cumlík

Už viac sa nebudete trápiť hľadaním cumlíkov. Plyšové zvieratko vám nájdenie cumlíka uľahčí.

Deti si zamilujú pohodlie, ktoré im prinesie každé objatie

Deti si zamilujú pohodlie, ktoré im prinesie každé objatie

Deti si zamilujú pohodlie, ktoré im bude poskytovať ich plyšové zvieratko s každým objatím. Zvieratká sú vyrobené z mäkkej tkaniny a ich trochu ťažšie labky pomáhajú udržať cumlíky na svojom mieste.

Plyšové zvieratko je kompatibilné so všetkými cumlíkmi Philips Avent

Plyšové zvieratko je kompatibilné so všetkými cumlíkmi Philips Avent

Plyšové zvieratko je kompatibilné so všetkými cumlíkmi Philips Avent. Preto ho môžete spojiť s cumlíkom, ktorý najviac vyhovuje vášmu dieťatku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Puha, könnyen megfogható

Kislányunk nagyon szereti a plüsst, fiús színe ellenére a cumit is használtuk, de kb 4 hónapos kora körül elkezdett tőle öklendezni, azóta más fajta avent cumival használjuk.

Nevýhody

A cumi lehetne uniszex színű

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Výhody

Super buna

Nevýhody

Nici unul

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/13 ultra soft snuggle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/13 ultra soft snuggle

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. V spotrebiteľskom teste uskutočnenom v Spojených štátoch v roku 2016 s účasťou 112 matiek sa 96 % z nich vyjadrilo, že vrchná časť zanecháva na pokožke menej odtlačkov a známok podráždenia

  2. Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra soft a ultra air.

  3. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  4. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  5. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja