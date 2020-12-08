Tento produkt už nie je dostupný
Plyšová hračka s cumlíkom ultra soft
0 m+
Ortodontické a bez obsahu BPA
1x prít. hrač. a 1x cumlík (0 – 6 mes.)
Už viac sa nebudete trápiť hľadaním cumlíkov. Plyšové zvieratko vám nájdenie cumlíka uľahčí.
Deti si zamilujú pohodlie, ktoré im bude poskytovať ich plyšové zvieratko s každým objatím. Zvieratká sú vyrobené z mäkkej tkaniny a ich trochu ťažšie labky pomáhajú udržať cumlíky na svojom mieste.
Plyšové zvieratko je kompatibilné so všetkými cumlíkmi Philips Avent. Preto ho môžete spojiť s cumlíkom, ktorý najviac vyhovuje vášmu dieťatku.
5.0
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle
Ica90
18/02/2020
Magyarország
Puha, könnyen megfogható
Kislányunk nagyon szereti a plüsst, fiús színe ellenére a cumit is használtuk, de kb 4 hónapos kora körül elkezdett tőle öklendezni, azóta más fajta avent cumival használjuk.
Nevýhody
A cumi lehetne uniszex színű
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Výhody
Super buna
Nevýhody
Nici unul
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/13 ultra soft snuggle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF348/13 ultra soft snuggle
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
V spotrebiteľskom teste uskutočnenom v Spojených štátoch v roku 2016 s účasťou 112 matiek sa 96 % z nich vyjadrilo, že vrchná časť zanecháva na pokožke menej odtlačkov a známok podráždenia
Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra soft a ultra air.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja