Extra pevný cumlík
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 kusy
18M+
Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke vášho dieťaťa dýchať, takže zostane počas cmúľania suchšia.
Extra pevný cumlík rešpektuje prirodzený tvar podnebia, zubov a ďasien.
Pre naše cumlíky ultra soft a ultra air sme zámerne vybrali silikónový materiál, pretože je to bezpečný a inertný materiál, bežne používaný v zdravotníckych aplikáciách, bez obsahu nebezpečných chemikálií, endokrinných aktívnych látok (napr. BPA) a alergénov.
4.9
z 5
144
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborné
Používáme pro děti pouze Avent dudlíky, syn je spokojený :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
žirafa1
10/12/2021
Česká republika
Dobrý tvar, pevný materiál
Byli jsme spokojeni - dudlík má pevnější materiál, dobře odolával i různému okusování během růstu zubů.
Výhody
Pevný materiál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Modrolada
06/05/2021
Česká republika
Dudlík skvělé sedí
Dudlík skvěle sedí. Má větší cucací část, která je dobře tvarovaná, takže nepadá s pusinky. Prcek si dobře podudla a je spokojený.
Výhody
Ergonomicky tvarovaný, nedělá otlaky
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.