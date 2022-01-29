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Všetky rady

  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

Philips Avent ultra airCumlík

SCF349/18

4.9
| (144) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
Pokojné cumľanie vďaka pohodliu vzduchu. Cumlík Philips Avent ultra air má mimoriadne veľké otvory na vzduch, ktoré udržia pokožku vášho dieťatka suchú. Je mimoriadne pevný pre rastúce zuby a ďasná. K dispozícii v rôznych farbách a vzoroch.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Navrhnuté na upokojenie detí počas prerezávania zúbkov

Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

  • Extra pevný cumlík

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 kusy

  • 18M+

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke vášho dieťaťa dýchať, takže zostane počas cmúľania suchšia.

Extra pevný cumlík

Extra pevný cumlík

Extra pevný cumlík rešpektuje prirodzený tvar podnebia, zubov a ďasien.

Cumlík je vyrobený zo 100 % silikónu potravinárskej kvality

Cumlík je vyrobený zo 100 % silikónu potravinárskej kvality

Pre naše cumlíky ultra soft a ultra air sme zámerne vybrali silikónový materiál, pretože je to bezpečný a inertný materiál, bežne používaný v zdravotníckych aplikáciách, bez obsahu nebezpečných chemikálií, endokrinných aktívnych látok (napr. BPA) a alergénov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

144

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2

29/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborné

Používáme pro děti pouze Avent dudlíky, syn je spokojený :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

10/12/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý tvar, pevný materiál

Byli jsme spokojeni - dudlík má pevnější materiál, dobře odolával i různému okusování během růstu zubů.

Výhody

Pevný materiál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dudlík skvělé sedí

Dudlík skvěle sedí. Má větší cucací část, která je dobře tvarovaná, takže nepadá s pusinky. Prcek si dobře podudla a je spokojený.

Výhody

Ergonomicky tvarovaný, nedělá otlaky

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.