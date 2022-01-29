Nechajte pokožku dieťaťa dýchať
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
18m+ s extra pevným cumlíkom
Otvory v náustnom štíte vetrajú pokožku vášho dieťaťa, čím ju udržiavajú suchšiu a zaisťujú maximálne upokojujúce pohodlie.
Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.
Naše cumlíky sú navrhnuté tak, aby uľahčovali prirodzenú polohu jazyka, ktorá je dôležitá pre zdravý vývoj reči, keď vaše dieťa rastie. Extra pevné, na upokojenie dieťaťa počas prerezávania zúbkov. Náš textúrovaný silikónový cumlík je navrhnutý tak, aby pripomínal prsník mamičky.
4.9
z 5
145
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborné
Používáme pro děti pouze Avent dudlíky, syn je spokojený :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-01-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-01-29
žirafa1
10/12/2021
Česká republika
Dobrý tvar, pevný materiál
Byli jsme spokojeni - dudlík má pevnější materiál, dobře odolával i různému okusování během růstu zubů.
Výhody
Pevný materiál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-08-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-08-10
Modrolada
06/05/2021
Česká republika
Dudlík skvělé sedí
Dudlík skvěle sedí. Má větší cucací část, která je dobře tvarovaná, takže nepadá s pusinky. Prcek si dobře podudla a je spokojený.
Výhody
Ergonomicky tvarovaný, nedělá otlaky
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-04-05
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).
Na základe výsledkov spotrebiteľského testu v USA (2023, n = 201).
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.