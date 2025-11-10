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Cumlíky
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Philips Avent Cumlík ultra air
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SCF349/58
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Čítal/-a som správy o cumlíkoch a BPA – ako môžete preukázať, že cumlíky Philips Avent neobsahujú BPA?
Sú cumlíky Philips Avent bezpečné pre moje dieťa?
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