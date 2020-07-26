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  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
  • Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventRýchly ohrievač fliaš

SCF355/00

4.7
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš
Počas dní, kedy sa neviete zastaviť, zohreje tento ohrievač detských fliaš Philips Avent vaše mlieko rýchlo a rovnomerne už za 3 minúty. Jednoducho sa ovláda, obsahuje praktickú funkciu rozmrazenia a môžete ho použiť aj na ohriatie detskej stravy.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Zohreje mlieko rýchlo a rovnomerne

Náš najrýchlejší elektrický ohrievač fliaš

  • Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest

  • Zohrieva rýchlo

  • Šetrné rozmrazovanie

  • Zohrieva aj stravu pre bábätká

Zohreje detské fľaše za 3 minúty

Zohreje detské fľaše za 3 minúty

Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už za 3 minúty*.

Zohrieva rýchlo a rovnomerne

Zohrieva rýchlo a rovnomerne

Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa zabraňuje vzniku horúcich miest.

Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-612383

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

26/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Mohu jen doporučit na ohřev mléka a přikrmů. Skvělé pomocník a šetří čas.

Výhody

Velký pomocník

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

30/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezbytnost k miminku

Když máte ohřívač, nenutí vás to strkat příkrmy a mléko do mikrovlnky, ani nemusíte ohřívat v hrnci na rozpálené plotně. Opravdu hodně usnadní život.

Výhody

Rychlost, vylít schovat a je uklizeno.

Nevýhody

Kabel dole mi vypadává z drážky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý a praktický

Ohřívač jsme pořídili společně se startovací novorozeneckou sadou. Jeho použití je jednoduché a ušetří spoustu času oproti starým metodám v podobě ohřívání v hrnci s vodou. Na rozdíl od mikrovlnné trouby dochází k rovnoměrnému prohřátí, navíc ohřev v mikrovlnné troubě není z našeho pohledu pro dítě moc vhodný. Mléko je připraveno rychle, lze použít na všechny lahve Avent, v budoucnu využijeme i na ohřev příkrmů.

Výhody

Skladnost, rychlá příprava mléka, rovnoměrné prohřátí.

Nevýhody

Nelze nastavit konkrétní teplota, na kterou chcete jídlo ohřát.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. V prípade =&lt; 150 ml / 5 oz mlieka pri teplote 20 °C / 70 °F vo fľaši Philips AVENT Classic / Natural s objemom 260 ml / 9 oz.

  2. V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.