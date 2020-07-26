Tento produkt už nie je dostupný
Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest
Zohrieva rýchlo
Šetrné rozmrazovanie
Zohrieva aj stravu pre bábätká
Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už za 3 minúty*.
Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa zabraňuje vzniku horúcich miest.
Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.
Ocenenia
4.7
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
26/07/2020
Česká republika
Skvělý pomocník
Mohu jen doporučit na ohřev mléka a přikrmů. Skvělé pomocník a šetří čas.
Výhody
Velký pomocník
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Chrastítko
30/05/2020
Česká republika
Nezbytnost k miminku
Když máte ohřívač, nenutí vás to strkat příkrmy a mléko do mikrovlnky, ani nemusíte ohřívat v hrnci na rozpálené plotně. Opravdu hodně usnadní život.
Výhody
Rychlost, vylít schovat a je uklizeno.
Nevýhody
Kabel dole mi vypadává z drážky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
tom4lbrecht
20/05/2020
Česká republika
Jednoduchý a praktický
Ohřívač jsme pořídili společně se startovací novorozeneckou sadou. Jeho použití je jednoduché a ušetří spoustu času oproti starým metodám v podobě ohřívání v hrnci s vodou. Na rozdíl od mikrovlnné trouby dochází k rovnoměrnému prohřátí, navíc ohřev v mikrovlnné troubě není z našeho pohledu pro dítě moc vhodný. Mléko je připraveno rychle, lze použít na všechny lahve Avent, v budoucnu využijeme i na ohřev příkrmů.
Výhody
Skladnost, rychlá příprava mléka, rovnoměrné prohřátí.
Nevýhody
Nelze nastavit konkrétní teplota, na kterou chcete jídlo ohřát.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/00 Rychlý ohřívač lahví
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
V prípade =< 150 ml / 5 oz mlieka pri teplote 20 °C / 70 °F vo fľaši Philips AVENT Classic / Natural s objemom 260 ml / 9 oz.
V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.