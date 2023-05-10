Tento produkt už nie je dostupný
Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest
Zohrieva rýchlo
Šetrné rozmrazovanie
Funkcia udržania teploty
Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už za 3 minúty*.
Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa zabraňuje vzniku horúcich miest.
Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.
4.8
z 5
83
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Terezička2604
10/05/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý pomocník, který ušetří kupu času.
S výrobkem jsem velmi spokojená, opravdu rychle, ale co je důležitější ROVNOMĚRNĚ mléko ohřeje. Zatím využíváme jen na mateřské mléko, ale věřím, že bude i skvělým pomocníkem při ohřívání příkrmů. Zkoušela jsem i funkci rozmražení (mateřského mléka), se kterou jsem taktéž velmi spokojena. Výrobek ušetří spoustu času a asi jak ví každá maminka, každá minuta je dobrá, když má dítě hlad :))! Navíc oceňuji funkci udržení teploty a krásný minimalistický design.
Výhody
Rychlé rovnoměrné ohřívání, funkce rozmražení a udržování teploty, krásný minimalistický design.
Nevýhody
Nemám, co bych vytkla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví
lagerthaa
12/05/2022
Česká republika
super pomocník
Vyhlídla jsem si ho v porodnici a pořídila i domů. Je to super pomocník, hlavě když je člověk unavený v noci a potřebuje rychle ohřát mlíčko pro mrně.
Výhody
rychlá příprava, snadná manipulace, dostatečný otvor na jakoukoliv nádobu,
Nevýhody
o ničem nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Kristit
11/05/2022
Česká republika
Teplota, jaká má být!
Ohřívač je rychlý na ohřev a perfektní na udržení jídla nebo nápoje při ideální teplotě ke konzumaci. Obzvláště oceňuji přes noc, kdy v ohřívači nechám kojeneckou lahev s vodou a v okamžiku, kdy se dítě vzbudí, přidám jen odmerenou dávku dětského mléka. Zachrání cas i nervy :)
Výhody
Kvalitní přístroj, tichý chod
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Na 150 ml mlieka pri teplote 22 °C/72 °F vo fľaši Philips Natural s objemom 260 ml
V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.