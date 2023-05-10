VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Rýchle a rovnomerné zohriatie
  • Rýchle a rovnomerné zohriatie
  • Rýchle a rovnomerné zohriatie
  • Rýchle a rovnomerné zohriatie
  • Rýchle a rovnomerné zohriatie
  • Rýchle a rovnomerné zohriatie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent AdvancedRýchly ohrievač fliaš

SCF355/07

4.8
| (83) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Rýchle a rovnomerné zohriatie
Keď je čas na ďalšie kŕmenie vášho dieťatka, zľahka mu zohrejte mlieko či jedlo už za 3 minúty. Vďaka postupnému a nepretržitému zohrievaniu nevzniknú príliš teplé miesta. Toto zariadenie s jednoduchým použitím má praktickú funkciu rozmrazovania a môžete ho využiť aj na zohriatie detskej stravy.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Rovnomerne zohreje už za 3 minúty

Rýchle a rovnomerné zohriatie

  • Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest

  • Zohrieva rýchlo

  • Šetrné rozmrazovanie

  • Funkcia udržania teploty

Zohreje detské fľaše za 3 minúty

Zohreje detské fľaše za 3 minúty

Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už za 3 minúty*.

Zohrieva rýchlo a rovnomerne

Zohrieva rýchlo a rovnomerne

Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa zabraňuje vzniku horúcich miest.

Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

83

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

10/05/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý pomocník, který ušetří kupu času.

S výrobkem jsem velmi spokojená, opravdu rychle, ale co je důležitější ROVNOMĚRNĚ mléko ohřeje. Zatím využíváme jen na mateřské mléko, ale věřím, že bude i skvělým pomocníkem při ohřívání příkrmů. Zkoušela jsem i funkci rozmražení (mateřského mléka), se kterou jsem taktéž velmi spokojena. Výrobek ušetří spoustu času a asi jak ví každá maminka, každá minuta je dobrá, když má dítě hlad :))! Navíc oceňuji funkci udržení teploty a krásný minimalistický design.

Výhody

Rychlé rovnoměrné ohřívání, funkce rozmražení a udržování teploty, krásný minimalistický design.

Nevýhody

Nemám, co bych vytkla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

super pomocník

Vyhlídla jsem si ho v porodnici a pořídila i domů. Je to super pomocník, hlavě když je člověk unavený v noci a potřebuje rychle ohřát mlíčko pro mrně.

Výhody

rychlá příprava, snadná manipulace, dostatečný otvor na jakoukoliv nádobu,

Nevýhody

o ničem nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Teplota, jaká má být!

Ohřívač je rychlý na ohřev a perfektní na udržení jídla nebo nápoje při ideální teplotě ke konzumaci. Obzvláště oceňuji přes noc, kdy v ohřívači nechám kojeneckou lahev s vodou a v okamžiku, kdy se dítě vzbudí, přidám jen odmerenou dávku dětského mléka. Zachrání cas i nervy :)

Výhody

Kvalitní přístroj, tichý chod

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Na 150 ml mlieka pri teplote 22 °C/72 °F vo fľaši Philips Natural s objemom 260 ml

  2. V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.