Kryt, ktorý žiari v tme
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
0 – 6 m
Otvory v náustnom štíte vetrajú pokožku vášho dieťaťa, čím ju udržiavajú suchšiu a zaisťujú maximálne upokojujúce pohodlie.
Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.
Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.
5.0
z 5
24
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Výhody
Svítí, úchop, tvar.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík
Moury
22/11/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Výhody
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Výhody
Svítí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).
Na základe výsledkov spotrebiteľského testu v USA (2023, n = 201).
Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.