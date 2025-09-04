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  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
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  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

Philips Avent Cumlíkultra air nočný

SCF376/32

4.9
| (354) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
Upokojujúci a priedušný s veľkými vzduchovými otvormi. Súhlasí 9 z 10 rodičov: Cumlíky Philips Avent ultra air sú vhodné moje malé bábätko.** A navyše svietia v tme, takže pohodlie a úľavu vždy ľahko nájdete. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Ľahko ho nájsť v tme

Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

  • Kryt, ktorý žiari v tme

  • Bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*

  • 18m+ s extra pevným cumlíkom

Mimoriadne veľké vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťaťa dýchať

Mimoriadne veľké vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťaťa dýchať

Otvory v náustnom štíte vetrajú pokožku vášho dieťaťa, čím ju udržiavajú suchšiu a zaisťujú maximálne upokojujúce pohodlie.

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny

Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.

Extra pevný cumlík na zdravé prerezávanie zúbkov

Extra pevný cumlík na zdravé prerezávanie zúbkov

Naše cumlíky sú navrhnuté tak, aby uľahčovali prirodzenú polohu jazyka, ktorá je dôležitá pre zdravý vývoj reči, keď vaše dieťa rastie. Extra pevné, na upokojenie dieťaťa počas prerezávania zúbkov. Náš textúrovaný silikónový cumlík je navrhnutý tak, aby pripomínal prsník mamičky.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

354

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

04/09/2025

Česká republika

Česká republika

Moc se mi líbí že svítí!

Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷

Výhody

Svítí, úchop, tvar.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík

Date of Use 2025-08-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík

Date of Use 2025-08-04

22/11/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nejlepší dudlík

Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.

Výhody

Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík

Date of Use 2022-11-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík

Date of Use 2022-11-22

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudlik

Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka

Výhody

Svítí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Date of Use 2021-11-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Date of Use 2021-11-20

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).

  2. Na základe výsledkov spotrebiteľského testu v USA (2023, n = 201).

  3. V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.

  4. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.