Kryt, ktorý žiari v tme
Bez obsahu BPA
2 ks v balení, 80 % materiálov rastlinného pôvodu*
18m+ s extra pevným cumlíkom
Otvory v náustnom štíte vetrajú pokožku vášho dieťaťa, čím ju udržiavajú suchšiu a zaisťujú maximálne upokojujúce pohodlie.
Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kŕčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebím. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.
Naše cumlíky sú navrhnuté tak, aby uľahčovali prirodzenú polohu jazyka, ktorá je dôležitá pre zdravý vývoj reči, keď vaše dieťa rastie. Extra pevné, na upokojenie dieťaťa počas prerezávania zúbkov. Náš textúrovaný silikónový cumlík je navrhnutý tak, aby pripomínal prsník mamičky.
4.9
z 5
354
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Výhody
Svítí, úchop, tvar.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Moury
22/11/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Výhody
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Výhody
Svítí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).
Na základe výsledkov spotrebiteľského testu v USA (2023, n = 201).
V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.