Majte voľné ruky. Majte viac času.
Vaše dieťa a čas sú vzácne. Uvoľnite si ruky s odsávačkou mlieka Philips Avent Natural Care s nosením bez použitia rúk. Navrhnutá tak, aby napodobňovala rytmus pitia vášho dieťaťa, ponúka výkon na úrovni nemocničných odsávačiek v diskrétnom dizajne odolnom proti rozliatiu
Získejte až 160 € zpět z nákupu
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Odsávačka s nemocničným výkonom napodobňuje rytmus pitia dieťaťa
Priehľadné poháre s vnútorným osvetlením
Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov
Vhodné pre 99 % mamičiek
Jedinečný nadstavec SkinSense
Naša prvá nositeľná odsávačka prináša výkon na úrovni nemocničných odsávačiek v ľahkej forme, ktorá pohodlne sedí vo vašej podprsenke. Kamkoľvek idete, môže ísť s vami. Na gauč, k stolu alebo na prechádzku po okolí. Váš čas. Vaše rozhodnutie.
Na rozdiel od iných nositeľných odsávačiek sa nemusíte rozhodovať medzi slobodou a efektivitou. Náš motor má výkon na úrovni nemocničných odsávačiek, ktorý sa viac podobá tradičnej odsávačke – s pridanou výhodou, že je nositeľná. Vďaka nabíjateľným batériám môžete diskrétne odsávať kdekoľvek.
Naša prvá nositeľná odsávačka napodobňuje prirodzený rytmus pitia dieťaťa, vďaka čomu je až 2-krát rýchlejšia ako väčšina iných nositeľných odsávačiek**. Veď deti vedia najlepšie, ako piť z prsníka! Preto sme ju navrhli s cieľom podporiť vás v dosiahnutí najlepšieho výťažku mlieka a zároveň vám pomôcť ušetriť drahocenný čas.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Účinnosť súvisí s technickým výkonom produktu.
Vzťahuje sa na frekvenciu odsávania.