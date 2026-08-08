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  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
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  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.
  • Majte voľné ruky. Majte viac času.

Philips Avent Dvojitá elektrická odsávačkaHands-free prenosná odsávačka Natural Care

SCF495/11

5

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Majte voľné ruky. Majte viac času.

Vaše dieťa a čas sú vzácne. Uvoľnite si ruky s odsávačkou mlieka Philips Avent Natural Care s nosením bez použitia rúk. Navrhnutá tak, aby napodobňovala rytmus pitia vášho dieťaťa, ponúka výkon na úrovni nemocničných odsávačiek v diskrétnom dizajne odolnom proti rozliatiu

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

Majte voľné ruky. Majte viac času.

  • Odsávačka s nemocničným výkonom napodobňuje rytmus pitia dieťaťa.

  • Priehľadné poháre s vnútorným osvetlením

  • Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov

  • Vhodné pre 99 % mamičiek

  • Jedinečný nadstavec SkinSense

Sloboda odsávať kdekoľvek

Sloboda odsávať kdekoľvek

Naša prvá nositeľná odsávačka prináša výkon na úrovni nemocničných odsávačiek v ľahkej forme, ktorá pohodlne sedí vo vašej podprsenke. Kamkoľvek idete, môže ísť s vami. Na gauč, k stolu alebo na prechádzku po okolí. Váš čas. Vaše rozhodnutie.

Výkon na úrovni nemocničnej odsávačky, samostatne nositeľná

Výkon na úrovni nemocničnej odsávačky, samostatne nositeľná

Na rozdiel od iných nositeľných odsávačiek sa nemusíte rozhodovať medzi slobodou a efektivitou. Náš motor má výkon na úrovni nemocničných odsávačiek, ktorý sa viac podobá tradičnej odsávačke – s pridanou výhodou, že je nositeľná. Vďaka nabíjateľným batériám môžete diskrétne odsávať kdekoľvek.

Odsávajte efektívne* s rytmom, ktorý napodobňuje rytmus vášho dieťaťa

Odsávajte efektívne* s rytmom, ktorý napodobňuje rytmus vášho dieťaťa

Naša prvá nositeľná odsávačka napodobňuje prirodzený rytmus pitia dieťaťa, vďaka čomu je až 2-krát rýchlejšia ako väčšina iných nositeľných odsávačiek**. Veď deti vedia najlepšie, ako piť z prsníka! Preto sme ju navrhli s cieľom podporiť vás v dosiahnutí najlepšieho výťažku mlieka a zároveň vám pomôcť ušetriť drahocenný čas.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Účinnosť súvisí s technickým výkonom produktu.

  2. Vzťahuje sa na frekvenciu odsávania.