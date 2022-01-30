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  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF551/00

4.6
| (185) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Ľahké pitie
Tento pohár s náustkom od spoločnosti Philips Avent je výborný pre batoľatá aj pre rodičov. Mäkký silikón uľahčuje upíjanie a vďaka menšiemu počtu dielov sa pohár jednoduchšie čistí.
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Pohár s viečkom s mäkkým náustkom pre jednoduché pitie

Ľahké pitie

  • Ľahké pitie

  • 200 ml (7 oz)

  • 6 m+

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

.

Jednodielny silikónový náustok pre jednoduché zostavenie

Ventil je zabudovaný do náustku, vďaka čomu je zostavenie rýchle a bezproblémové.

Zvlnený tvar nádoby na pevné uchopenie

Nádoba pohára s náustkom je navrhnutá na jednoduché uchopenie malými rúčkami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

185

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Hrneček je skvělý

Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.

Výhody

Dobře se miminkům drží v ruce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/03 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/03 Hrneček s hubičkou

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro začátky

Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku

Výhody

Tvar dudáku

Nevýhody

Nevím

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Šikovný společník

Hrnečky společnosti Philips jsou šikovnými společníky na cesty i na učení. Dobře se drží v malých ručičkách a zároveň se člověk nemusí bát, že se dítě polije. S touto značkou jsme byli velmi spokojeni jak s lavičkami pro nejmenší, tam teď i s hrnečky.

Výhody

Dobře se drží, tekutina nevytéká

Nevýhody

O žádných zatím nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 