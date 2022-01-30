Ľahké pitie
200 ml (7 oz)
6 m+
chlapec
.
Ventil je zabudovaný do náustku, vďaka čomu je zostavenie rýchle a bezproblémové.
Nádoba pohára s náustkom je navrhnutá na jednoduché uchopenie malými rúčkami.
4.6
z 5
185
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Jezevčík
30/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Hrneček je skvělý
Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.
Výhody
Dobře se miminkům drží v ruce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Pashticka
07/05/2021
Česká republika
Perfektní pro začátky
Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku
Výhody
Tvar dudáku
Nevýhody
Nevím
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Sofča
05/05/2021
Česká republika
Šikovný společník
Hrnečky společnosti Philips jsou šikovnými společníky na cesty i na učení. Dobře se drží v malých ručičkách a zároveň se člověk nemusí bát, že se dítě polije. S touto značkou jsme byli velmi spokojeni jak s lavičkami pro nejmenší, tam teď i s hrnečky.
Výhody
Dobře se drží, tekutina nevytéká
Nevýhody
O žádných zatím nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.