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  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie
  • Ľahké pitie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF553/00

4.8
| (26) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Ľahké pitie
Tento pohár s náustkom od spoločnosti Philips Avent je výborný pre batoľatá aj pre rodičov. Mäkký silikón uľahčuje upíjanie a vďaka menšiemu počtu dielov sa pohár jednoduchšie čistí.
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Pohár s viečkom s mäkkým náustkom pre jednoduché pitie

Ľahké pitie

  • Ľahké pitie

  • 9 oz/260 ml

  • 9 m+

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

.

Jednodielny silikónový náustok pre jednoduché zostavenie

Ventil je zabudovaný do náustku, vďaka čomu je zostavenie rýchle a bezproblémové.

Zvlnený tvar nádoby na pevné uchopenie

Nádoba pohára s náustkom je navrhnutá na jednoduché uchopenie malými rúčkami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

26

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Super nekapajicí hrníček

První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/00 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/00 Hrneček s hubičkou

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és szép

Tetszik az egyszerű kinézete, könnyű belőle inni. Viszont ha egy kicsit is hozzáérünk a csőréhez már ömlik belőle a víz, fejjel lefelé tartva azért pár csepp kijön. Szuper lenne, ha lehetne hozzá külön kupakot kapni, mert sokszor elkeveredik.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes!

Bárkinek szívesen ajánlom! Strapabíró, praktikus kis itatópohár! Kisfiam nagyon szerette!

Výhody

Strapabíró, egyszerű

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 