Ľahké pitie
9 oz/260 ml
9 m+
dievčatko
.
Ventil je zabudovaný do náustku, vďaka čomu je zostavenie rýchle a bezproblémové.
Nádoba pohára s náustkom je navrhnutá na jednoduché uchopenie malými rúčkami.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
vlastenkaaa
18/12/2017
Česká republika
Super nekapajicí hrníček
První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/00 Hrneček s hubičkou
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