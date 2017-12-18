Ľahké pitie
9 oz/260 ml
9 m+
chlapec
.
Ventil je zabudovaný do náustku, vďaka čomu je zostavenie rýchle a bezproblémové.
Nádoba pohára s náustkom je navrhnutá na jednoduché uchopenie malými rúčkami.
4.8
z 5
26
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
vlastenkaaa
18/12/2017
Česká republika
Super nekapajicí hrníček
První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Praktikus és szép
Tetszik az egyszerű kinézete, könnyű belőle inni. Viszont ha egy kicsit is hozzáérünk a csőréhez már ömlik belőle a víz, fejjel lefelé tartva azért pár csepp kijön. Szuper lenne, ha lehetne hozzá külön kupakot kapni, mert sokszor elkeveredik.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Diácska
21/02/2020
Magyarország
Tökéletes!
Bárkinek szívesen ajánlom! Strapabíró, praktikus kis itatópohár! Kisfiam nagyon szerette!
Výhody
Strapabíró, egyszerű
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.