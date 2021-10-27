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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic+

SCF574/14

4.7
| (101) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Systém vpúšťania vzduchu Airflex a textúrovaný cumlík fľaše Classic+ sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení. Vďaka integrovanému ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch dostáva do fľašky a nie do bruška dieťaťa.
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Navrhnuté na kŕmenie bez prerušenia

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík na fľašu s pomalým prietokom

  • 1m+

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

101

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Super

Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše v pořádku

Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vyborna láhev

Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.

Výhody

Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.