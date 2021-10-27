Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík na fľašu s pomalým prietokom
1m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
4.7
z 5
101
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.