Tento produkt už nie je dostupný
200 ml
Mäkký náustok, 6 m+
Nasadzovací vrchnák udržiava na cestách náustok čistý a zabezpečuje prenášanie bez rozlievania
Patentovaný ventil pohára s náustkom Philips Avent reguluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj vtedy, keď sa pohár drží naopak alebo keď je položený naležato
Mäkký ohybný náustok je ideálny na prechod od dojčenia alebo fľaše k hrnčeku
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/11 Kubek dla dziecka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka
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