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  • Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček
  • Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček
  • Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček
  • Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventHrnček pre batoľatá

SCF602/01

2.5
| (4) Recenzie
Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček
Kúzelný hrnček Philips Avent, ktorý neobsahuje BPA, je neskutočne odolný voči vyliatiu pri trasení, hodení do vzduchu alebo ponechaní na boku, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije. Náustky s ventilmi sú vhodné aj pre dojčenské fľaše, takže aj tie sa stanú odolné voči vyliatiu.
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Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

  • 260 ml

  • Náustok pre batoľatá, 12 m+

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Nasadzovací vrchnák udržiava na cestách náustok čistý a zabezpečuje prenášanie bez rozlievania

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.5

z 5

4

Recenzie

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/22 Дитяча чашка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 