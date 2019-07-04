Tento produkt už nie je dostupný
SCF602/01
260 ml
Náustok pre batoľatá, 12 m+
Nasadzovací vrchnák udržiava na cestách náustok čistý a zabezpečuje prenášanie bez rozlievania
Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.
Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky
2.5
z 5
4
Recenzie
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/22 Дитяча чашка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka
Aga5
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF602/12 Kubek dla dziecka
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.