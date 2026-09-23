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Philips AventHrnček pre batoľatá

SCF602/02

Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Kúzelný hrnček Philips Avent, ktorý neobsahuje BPA, je neskutočne odolný voči vyliatiu pri trasení, hodení do vzduchu alebo ponechaní na boku, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije. Náustky s ventilmi sú vhodné aj pre dojčenské fľaše, takže aj tie sa stanú odolné voči vyliatiu.

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Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

  • 260 ml x2

  • Náustok pre batoľatá, 12 m+

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Nasadzovací vrchnák udrží náustok čistý

Nasadzovací vrchnák udržiava na cestách náustok čistý a zabezpečuje prenášanie bez rozlievania

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky

Technické špecifikácie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 