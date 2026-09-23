Tento produkt už nie je dostupný
SCF602/02
Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček
Kúzelný hrnček Philips Avent, ktorý neobsahuje BPA, je neskutočne odolný voči vyliatiu pri trasení, hodení do vzduchu alebo ponechaní na boku, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije. Náustky s ventilmi sú vhodné aj pre dojčenské fľaše, takže aj tie sa stanú odolné voči vyliatiu.
260 ml x2
Náustok pre batoľatá, 12 m+
Nasadzovací vrchnák udržiava na cestách náustok čistý a zabezpečuje prenášanie bez rozlievania
Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.
Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky
Hodnotenie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.