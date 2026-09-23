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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventHrnček pre batoľatá

SCF602/12

Hygiena na cestách

Rad hrnčekov pre batoľatá Philips Avent umožní veľmi ľahko naučiť dieťa piť. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, aj na cestách. Hrnček je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho pije ľahko.

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Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Hygiena na cestách

  • 260 ml

  • 12 m+, tvrdý náustok

  • S držadlami

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.

Odmerná stupnica na hrnčeku

Odmerná stupnica na hrnčeku

Odmerná stupnica na hrnčeku pre jednoduchú prípravu nápoja pre vaše dieťa

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky

Technické špecifikácie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 