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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventHrnček pre batoľatá

SCF602/22

Hygiena na cestách

Rad hrnčekov pre batoľatá Philips Avent umožní veľmi ľahko naučiť dieťa piť. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, aj na cestách. Hrnček je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho pije ľahko.

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Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Hygiena na cestách

  • 260 ml x2

  • 12 m+, tvrdý náustok

  • S držadlami

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Tvrdý náustok pre deti vo veku 12 m+

Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky

Rukoväte sú tvarované tak, aby ich malé rúčky pohodlne držali

Rukoväte sú tvarované tak, aby ich malé rúčky pohodlne držali

Rukoväte sú špeciálne tvarované na pohodlné držanie v malých rúčkach. Rukoväte sa jednoducho nasadzujú, aby sa hrnčeky dali používať s rukoväťou, alebo bez nej

Technické špecifikácie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 