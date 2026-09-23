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SCF602/22
Hygiena na cestách
Rad hrnčekov pre batoľatá Philips Avent umožní veľmi ľahko naučiť dieťa piť. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, aj na cestách. Hrnček je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho pije ľahko.
260 ml x2
12 m+, tvrdý náustok
S držadlami
Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.
Náustok odolný voči rozhryznutiu pre deti, ktoré vedia bezpečne piť z hrnčeka, ideálne pre deti, ktorým rastú zúbky
Rukoväte sú špeciálne tvarované na pohodlné držanie v malých rúčkach. Rukoväte sa jednoducho nasadzujú, aby sa hrnčeky dali používať s rukoväťou, alebo bez nej
Hodnotenie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.