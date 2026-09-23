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SCF606/01
Hygiena na cestách
Hrnček na pitie pre batoľatá Philips Avent je jednoduchým krokom od fľaše k hrnčeku. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, dokonca aj na cestách. Je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije
200 ml
Mäkký náustok, 6 m+
S držadlami
Patentovaný ventil pohára s náustkom Philips Avent reguluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj vtedy, keď sa pohár drží naopak alebo keď je položený naležato
Hodnotenie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.