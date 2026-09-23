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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventHrnček pre batoľatá

SCF608/01

Hygiena na cestách

Rad hrnčekov pre batoľatá Philips Avent umožní veľmi ľahko naučiť dieťa piť. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, aj na cestách. Hrnček je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho pije ľahko.

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Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Hygiena na cestách

  • 260 ml

  • Náustok pre batoľatá, 12 m+

  • S držadlami

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Celý hrnček možno z hygienických dôvodov sterilizovať

Celý hrnček možno z hygienických dôvodov sterilizovať

Technické špecifikácie

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 