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SCF609/01
Hygiena na cestách
Tento hrnček Philips Avent s vyšším prietokom je ideálny pre aktívne batoľa. Je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo vyhadzovaní do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije. Hrnček má vyklápací vrchnák a šikovnú bočnú úchytku na pripevnenie k opasku alebo kočíku.
340 ml
Náustok Šport 18 m+
Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.
Hodnotenie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.