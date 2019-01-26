Tento produkt už nie je dostupný
Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
Úložný systém Philips Avent je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s vaším dieťaťom. Na uloženie materského mlieka a detskej stravy môžete využívať ten istý pohár. Je vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Materské mlieko
Jednoduché označenie pohárov a sledovanie dátumov a obsahu
Na odsávanie a kŕmenie s tým istým pohárom použite adaptér
Poháre Philips Avent možno odkladať do chladničky alebo mrazničky a sú umývateľné v umývačke riadu
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
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1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer