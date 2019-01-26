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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent VIASystém na kŕmenie Avent

SCF610/05

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

Úložný systém Philips Avent je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s vaším dieťaťom. Na uloženie materského mlieka a detskej stravy môžete využívať ten istý pohár. Je vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Pohár na uloženie mlieka

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

  • Materské mlieko

Jednoduchá organizácia

Jednoduchá organizácia

Jednoduché označenie pohárov a sledovanie dátumov a obsahu

Vhodné pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips AVENT

Na odsávanie a kŕmenie s tým istým pohárom použite adaptér

Pre použitie v chladničke/mrazničke

Poháre Philips Avent možno odkladať do chladničky alebo mrazničky a sú umývateľné v umývačke riadu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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